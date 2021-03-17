1054 إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، تسجيل 1054 إصابة بفيروس كورونا (791 إصابة جديدة + 263 مخالطة)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 148 ألفًا و175 إصابة.وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية - أنه تم تسجيل شفاء 1155 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 134 ألفًا و923 حالة، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2422 حالة.