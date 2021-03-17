الاحتلال الإسرائيلى تهدم خيام 5 عائلات شرق نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيام خمس عائلات في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك، واستولت عليها.وصرح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وهدمت الخيام واستولت عليها.وأشار دغلس إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة، وأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة المحيطة بالخربة ومنعت الخروج والدخول إليها، وفقا لوكالة وفا.