حملات تموينية على المخابز البلدية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق، والمحلات التجارية وجميع الأنشطة المختلفة والتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية وإنتاج الخبز طبقا للمواصفات والأوزان المقررة وبالأسعار المعلن عنها وصلاحية المعروض للبيع للاستهلاك الآدمي.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 12 مخالفة تموينية بالمخابز منها تقرير تصرف فى حصة دقيق 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم.وكذلك عدد 7 مخالفات نقص وزن تتراوح مابين 7 إلى 18 جراما، ومخالفة عدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز وقت التفتيش.و2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات.وكذلك 1 مخالفة عدم وجود إعلان داخلى بالمخبز.وتم إرسال التقارير إلى المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.