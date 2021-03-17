رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أشبه بالثلج.. حقيقة الجبال البيضاء في بورفؤاد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:13 م
الجبال البيضاء
الجبال البيضاء
أمينة ذكى
طباعة
أشاد موقع "سي إن إن" الأمريكي في نسخته العربية بمحافطة بورسعيد وجمالها الأخاذ، لاسيما بملاحات بورفؤاد التي تبدو وكأنها جبال من الثلج الأبيض ترحب بزائريها.

وتابع الموقع: أن "ملاحات مدينة بورفؤاد"، عبارة عن جبال ملح شاهقة ولكنها تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا، لاسيما وقد تحولت ملاحات مدينة بؤر فؤاد لمزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال الجليد الخاصة بمصر.

وحاورت "سي إن إن" المصور المصري محمد ورداني، الذي وثق بعدسته مشاهد مختلفة لجبال الملح في "ملاحات مدينة بورفؤاد"، حيث قال: "يمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب "المعدية المجانية" عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات".

وأردف ورداني: نسعى بشكل مستمر لإعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، ويصف ورداني جبال الملح في منطقة بورفؤاد بأنها مجموعة جبال كبيرة تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

أما عن أفضل توقيت لزيارة ملاحات بور فؤاد فهو فصل الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، كما ان الملح له فوائد متعددة، حيث يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات علاج طبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

مشاهدة ممتعة| تردد قناة مكبسي سبورت على النايل سات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

image description

بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح أول وحدة أحياء مائية في مصر بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف

image description

تنفيذ مشروع تشاركي حضري بمدن دمياط

الأكثر قراءة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أفعال تبدو ممتعة ولكن الكلاب لا تطيقها

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
ماجد حبته
قتلوها كما لو كانت أمريكية
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: بهية لاتفرق بين عبد المنعم رياض وعوض عبد الشافي!

رباعي «دي إميتشي» في ضيافة قصر المانسترلي

أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب