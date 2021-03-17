أشبه بالثلج.. حقيقة الجبال البيضاء في بورفؤاد

أشاد موقع "سي إن إن" الأمريكي في نسخته العربية بمحافطة بورسعيد وجمالها الأخاذ، لاسيما بملاحات بورفؤاد التي تبدو وكأنها جبال من الثلج الأبيض ترحب بزائريها.وتابع الموقع: أن "ملاحات مدينة بورفؤاد"، عبارة عن جبال ملح شاهقة ولكنها تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا، لاسيما وقد تحولت ملاحات مدينة بؤر فؤاد لمزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال الجليد الخاصة بمصر.وحاورت "سي إن إن" المصور المصري محمد ورداني، الذي وثق بعدسته مشاهد مختلفة لجبال الملح في "ملاحات مدينة بورفؤاد"، حيث قال: "يمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب "المعدية المجانية" عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات".وأردف ورداني: نسعى بشكل مستمر لإعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، ويصف ورداني جبال الملح في منطقة بورفؤاد بأنها مجموعة جبال كبيرة تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.أما عن أفضل توقيت لزيارة ملاحات بور فؤاد فهو فصل الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، كما ان الملح له فوائد متعددة، حيث يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات علاج طبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.