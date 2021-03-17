أكثر من 2500 مواطن تلقوا لقاح كورونا بالإسكندرية

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن اجمالي من تلقى لقاح كورونا بالمحافظة تعدى 2500 مواطن، مشيرًا إلى أن مراكز التطعيم في انتظار المزيد.وأضاف السقعان، في بيان له اليوم، أن اللقاح يحمي متلقيه من وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100% كما أنه أثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة 6% ويساهم في أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.وأشار إلى أنه يتم لتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال ثلاثة مراكز لتلقي اللقاح، وهي مركز صحة العمراوي بحي المنتزه، ومركز صحة المفروزة بمنيا البصل غرب المحافظة، والمركز الإفريقي لصحة المرأة بحي العطارين وسط الإسكندرية.