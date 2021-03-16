موعد عرض حكاية «ورا كل باب» على «الحياة»

ينتظر متابعي مسلسل «ورا كل باب» تحديدا حكاية «أيامنا الحلوة» بدءا من السبت ٢٠ مارس على قناة الحياة وهو العمل الذي تنتجه شركه سينرجي.القصة من تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد وبطوله محسن محي الدين منى عبد الغني وهيدي كرم وعمرو عبد العزيز وياسر فرج ومفيد عاشور وعزة بهاء وكريم الحسيني وزينب العبد وهدير الديب.