19 وفاة و1438 إصابة جديدة بكورونا في سويسرا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم الثلاثاء تسجيل 19 وفاة و1438 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد19).في الوقت ذاته وصل عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات خلال الاسبوعين الماضيين الى 476 مصابا وتمكنت السلطات منذ نهاية فبراير من العام الماضي من تطبيق أكثر من 6ر4 مليون اختبار تشخيصي على من بدت عليهم اعراض الإصابة بالفيروس.كما فرضت السلطات العزل المنزلي على أكثر 11 الف مصاب حتى التعافي من اعراض الإصابة بالفيروس الى جانب عزل زهاء 21 الفا آخرين كانوا على تواصل مع هؤلاء المصابين فيما وصل عدد من تم فرض العزل المنزلي عليهم بعد العودة من دول مصنفة على انها خطرة الى 4036 حتى التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.وقد بدأت السلطات السويسرية في حملة توعية جديدة لحث الرأي العام على التمسك بالإجراءات الاحترازية مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية باستثناء المطاعم والمقاهي مع متابعة معدلات الإصابات عن كثب.في الوقت ذاته يساور السلطات قلق بالغ بشأن ارتفاع حالات إصابات بمتحورات الفيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) والتي باتت تمثل اكثر من نصف المصابين.