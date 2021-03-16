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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخميس.. المنيا تحتفل بالعيد القومي 102 للمحافظة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تحتفل محافظة المنيا، الخميس القادم 18 مارس بالعيد القومي رقم 102، وبهذه المناسبة.

ويتقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المنيا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والأمن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداء له.

وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة

وسيضع المحافظ إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، خلال الاحتفال، كما سيفتتح الخميس 18 مارس الملتقى التوظيفي، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا.

وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والأحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضيه.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.

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