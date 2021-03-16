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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يزور ليبيا غدًا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:13 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
منار أحمد
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قال مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد: إن الرئيس سيزور ليبيا غدًا الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.

وذكر مكتب سعيد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل سعيًا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

كما تأتي الزيارة، بحسب بيان الرئاسة التونسية، في إطار تعزيز مسار التعاون بين البلدين.

وقد أدى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية وصولًا للانتخابات، اليمين القانونية الإثنين أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى.

وعُقدت الجلسة في مدينة طبرق، مقر البرلمان المؤقت الواقعة على حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وكان مقررًا تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".

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