تستمر عمليات البحث حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2021، من جانب الطلاب وأولياء الأنور، عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الساعات، بعد أن أتاح عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021 على مواقعها الرسمية، الخميس الماضي، بعد الانتهاء أعمال التصحيح.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة.





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم الترم الأول 2021

ويستطيع الطلاب الدخول عبر بوابة التعليم الاساسي لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي: www.cairogovresults.com، حيث تحتوي البوابة على جميع نتيجة صفوف النقل والتعليم الأساسي، وهى تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتقدم العديد من الخدمات للطلاب والمدارس.





وعقب الدخول إلى الموقع يقوم ولي الأمر أو الطالب بالضغط على رابط نتيجة الإعدادية 2021، ثم بعد ذلك كتابة رقم القومي للطالب، وإدخال كافة البيانات من الاسم رباعي، والفصل الدراسي، والسنة، والصف الدراسي، والمدرسة التابع لها، ثم في النهاية الضغط على أيقونة بحث، وسيظهر النتيجة بعدها، وفي حالة عدم حضور الطالب الامتحان فإن النتيجة تحجب.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2021

ويشار إلى أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة نجاح 98.9% وبلغ عدد المقيدين 174 ألفا و760 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان ١٧٠ ألفًا.





وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قدرت درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 7 مارس الجاري للعام 2021، وذلك عندما قامت بتشكيل لجنة خماسية من معلمي المواد الأساسية للتقديرات في الدرجات الخاصة بالمواد، وذلك قبل ظهور النتيجة مباشرة، وانتهت اللجنة يوم 9 مارس من تقدير الدرجات، وفقا لما أعلنته في بيانات رسمية لها.