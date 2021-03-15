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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مواعيد معرض الزهور 2021 «الفتح والإغلاق».. إليك التفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:41 م
معرض الزهور
معرض الزهور
نعمات مدحت
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يرغب المواطنون في معرفة مواعيد معرض الزهور 2021 «الفتح والإغلاق»، منذ أن افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المعرض يوم 13 مارس الجاري2021 في دورته الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور والزوار، حيث يضم المعرض ما يقرب من 223 عارض، كما يضم مجموعة من المنتجات الأخرى، منها التوابل والبهارات الأسواني، والبلح والزيتون السيوي، هذا بخلاف مجموعة من منتجي عسل النحل بأنواعه.

مواعيد معرض الزهور 2021 في مصر

يفتح المعرض أبوابه يوميًا طوال مدته، التي تكون من يوم 13 مارس الجاري حتى 13 أبريل المقبل، أمام الجمهور من الـ 9 صباحا حتى الـ 9 مساء، ليتيح الفرصة العارضين للترويج لمنتجاتهم، وكذلك الفرصة للمقتنين لزيارة المعرض والتعرف على مختلف أنواع الزهور ونباتات الزينة، حيث تشارك قطاعات الوزارة وجودًا ضمن العارضين، حيث تستهدف وزارة الزراعة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة.

تفاصيل معرض الزهور 

يضم معرض الزهور ما يزيد على 600 نوعا من الزهور والنباتات منها، اليوكا، الأوجستا والدراسينا وتتراوح أسعارها من 5 جنيهات إلى 40 جنيها، حيث من المقرر أن ينتهى يوم 13 أبريل المقبل، وهو معرض سنوي يقام على مساحة نصف حديقة الأورمان، ومن المقرر أن يتم عقده لمدة 45 يومًا، ويعتبر هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.

يذكر أن حديقة الأورمان تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
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