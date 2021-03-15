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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردني يؤكد محاسبة المقصرين في حادث مستشفى الحسين

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:13 م
الملك عبدالله
الملك عبدالله
ا ش ا
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

وقال العاهل الأردنى، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال، مشددا على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

ورفض العاهل الأردنى الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في المجتمع، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

وأعرب الملك عبد الله عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشددا على أن الأردن سيتجاوز الظروف الاستثنائية التي يمر بها من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

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