جولة تفقدية لمحافظ الغربية بطنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.بدأت الجولة بمتابعة رصف وتطوير طريق عدلي منصور الرابط بين منطقة الاستاد وموقف السيارات العمومي ومجمع الكليات بسبرباي بطول ١٥٠٠ متر، حيث تم إحلال وتجديد الطبقة السطحية وتدبيش جانبي الطريق بإجمالي تكلفة ١١ مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بكورنيش مدينة طنطا، وكذا رصف شارع بطرس.وفي إطار متابعة تجهيز المشروعات، تابع المحافظ إخلاء قطعة الأرض المخصصة لبناء أول فندق ٥ نجوم على أرض محافظة الغربية بشارع الجلاء بطنطا، والذي تم إسناده لإحدى الشركات الوطنية للبدء في إنشائه على مساحة ٦٣٢٩ مترا مربعا.واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث وجه المحافظ إدارة المرور بإزالة جميع السيارات المخالفة، كما وجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير بإزالة كل طبقات الإنترلوك غير الصالحة واستبدالها على نفقة الشركة.