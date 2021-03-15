ميرفت أمين تكشف أسباب قبول دورها فى «أعز الولد»

تعرض منصة شاهد VIP فيلم "أعز الولد" بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، حيث من المقرر طرحه على المنصة بشكل حصري يوم 19 مارس الجاري.وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تختطف أحفاد بطلات العمل وتطلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن أصلًا العديد من المشكلات مع أحفادهن المخطوفين.وأكدت النجمة ميرفت أمين، في تصريحات صحفية، أن دورها في آخر أفلامها "أعز الولد" أعجبها جدًا، لاسيما أن القصة والتوليفة جديدتيْن، الأمر الذي دفعها لقبول الدور، موضحة أن المميز في الشخصية التي تقدّمها أنها تشهد تحوّلًا تدريجيًا على مدار الأحداث.من جانبها تقول المخرجة سارة نوح: "ما يميز أعز الولد أنه فيلم عائلي بامتياز يمكن للوالدين مشاهدته بصحبة الأبناء والجدات والأجداد"، وتضيف نوح: "يتطرف الفيلم إلى علاقة الجدات بالأحفاد.. تلك العلاقة التي تتسم بالعاطفة على حساب المنطق أحيانًا".يُعرض فيلم "أعز الولد"، للمرة الأولى على الشاشات والمنصات، عبر "شاهد VIP" اعتبارًا من 19 مارس الحالي."أعز الولد" من بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم: الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة ريهام عبد الغفور والمخرج عمرو سلامة. الفيلم من إخراج سارة نوح.