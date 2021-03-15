فلسطين: 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 25 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، فى البيان الرسمى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.