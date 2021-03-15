رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري الانتهاء من التصحيح الالكتروني لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إعلان النتيجة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سبب عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، حتى الآن، قائلًا: "السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".

وشدد الوزير فى تصريحات له، أن الوزارة، لن تكتفي بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.

وأكد شوقي، إن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث يقوم الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.

وأشار إلى أن التصحيح لم يستغرق وقتًا طويلًا ولكن صناعة هذه التقارير المفصلة للطلاب هي التي استغرقت وقتًا أطول، لافتًا إلى أن هذا لأن الهدف من هذه الامتحانات كان التدريب والوقوف على النقاط التي لا بد للطالب أن يقوي نفسه فيها قبل امتحان نهاية العام.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال النتيجة المفصلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لـ مليون وربع طالب قريبا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادى الزمالك

«خدش الحياء».. القصة الكاملة لواقعة التحرش بفتاة فى مترو الأنفاق

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»