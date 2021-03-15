مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري الانتهاء من التصحيح الالكتروني لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إعلان النتيجة، خلال الأيام القليلة المقبلة.كان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سبب عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، حتى الآن، قائلًا: "السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".وشدد الوزير فى تصريحات له، أن الوزارة، لن تكتفي بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.وأكد شوقي، إن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث يقوم الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.وأشار إلى أن التصحيح لم يستغرق وقتًا طويلًا ولكن صناعة هذه التقارير المفصلة للطلاب هي التي استغرقت وقتًا أطول، لافتًا إلى أن هذا لأن الهدف من هذه الامتحانات كان التدريب والوقوف على النقاط التي لا بد للطالب أن يقوي نفسه فيها قبل امتحان نهاية العام.وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال النتيجة المفصلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لـ مليون وربع طالب قريبا.