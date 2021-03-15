159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 275 ألفًا و244 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3650 حالة؛ عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2907 حالات على مستوى البلاد، من بينهم 1358 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 268 ألفا.