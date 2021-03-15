بانكوك تسابق الزمن للسيطرة على تفشي عنقودي جديد لكورونا

تعمل تايلاند على تكثيف فحوص الكشف عن إصابات كورونا في عاصمتها بانكوك لاحتواء تفشي عنقودي جديد للفيروس مرتبط بأحد الأسواق، وذلك قبل أسابيع فقط من تنظيم أكبر مهرجان في البلاد.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف مجموعة الإصابات في سوق بانج خاي في بانكوك، وهو مجمع كبير يحتوي على ستة أسواق صغيرة ومئات البائعين والمتسوقين.وتم فحص أكثر من 4 آلاف شخص في العاصمة التايلاندية خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس، وفقا لبيانات من إدارة بانكوك.وتم تسجيل 96 حالة إصابة، وتأكد خلو 764 شخصا آخرين من الفيروس، مع بقاء أكثر من 3 آلاف شخص في انتظار نتائج الفحوص.