«الموازنة العامة» تتصدر اهتمامات الصحف العراقية

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الإثنين، اهتمامها على عدد من الملفات المحلية، في مقدمتها العقبات التي ما زالت تحول دون التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021.ونوهت في هذا المجال بأسباب رفع مشروع قانون الموازنة من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، مشيرة إلى احتمال تمريرها "الموازنة" في مجلس النواب بالأغلبية، بعد تعثر عشرات الجولات الحوارية الماراثونية في التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية.وعرجت صحف بغداد على الجدل الدائر بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية، منوهة باحتمال تأجيل التصويت عليه بسبب استمرار تباين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية بشأن الفقرة الخاصة بدور الفقهاء في المحكمة.وتناولت صحف اليوم الدعوات المطالبة بإعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، على خلفية انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية، مبرزة التأثيرات السلبية لقرار رفع سعر الصرف على أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وكبير لاسيما أسعار السلع المستوردة.