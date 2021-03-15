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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-3-2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة اليوم الإثنين 15-3-2021.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-3-2021

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودى، مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

ووصل سعر صرف الريال السعودي داخل فروع بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودى على استقرارها أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06 جنيه، و4.21 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر، في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه، 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.09 جنيه، و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعن مستويات سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

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