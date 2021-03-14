خليفة حفتر يلتقي نائب رئيس حكومة الوحدة الليبية الجديدة

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم الأحد، حسين عطية القطراني نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش بالرجمة في بنغازي، حسب بيان لشعبة الإعلام الحربي.وأفادت مصادر ليبيىة في وقت سابق أن المشير خليفة حفتر، سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت لاحق بقاعدة الرجمة العسكرية في بنغازي.ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين أمام البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد بعد اعتمادها من قبل المجلس وحصولها على ثقة أعضاء البرلمان.