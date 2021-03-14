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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

13284 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم داخل 15 كلية بجامعة القناة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:29 م
الامتحانات
الامتحانات
مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن عدد الطلاب المقيدين لدخول الامتحانات اليوم الأحد الموافق ١٤ مارس ١٣٦٢٣ حضر منهم ١٣٢٨٤ وتغيب ٣٣٩، كما قدم ٣٦ طالب وطالبة اعتزارات عن دخول الامتحانات مع عدم تلقى أى حالات اشتباه بفيروس كورونا مع عدم وجود أي حالات غش.

وتابع رئيس الجامعة أن الامتحانات عقدت اليوم داخل ١٥ كلية التربية الرياضية، الطب البشرى، التربية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، السياحة والفنادق، الألسن، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات والمعهد الفنى للتمريض.

وفى ذات السياق، قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد سير أعمال الامتحانات، داخل لجان الكليات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتى بدأت بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعى ومرورهم عبر بوابات التعقيم، والتأكد من إرتداء الكمامة، والسير طبقا للعلامات المحدده على بوابات الجامعة والتي تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

هذا وبدأ الدكتور محمد شقيدف جولته بتفقد لجان كلية الآداب والعلوم الإنسانية واستقبله الدكتور عادل السعدنى الذى أكد أن ١٨١٨ يؤدون إمتحانات اليوم داخل الكلية بالفترة صباحية للفرقة الثانية كما أشار عميد الكلية أنه تم تصحيح ٣٣٦٧٤ ورقة امتحانية بوحدة القياس والتقويم بالكلية منذ بداية الامتحانات.

ومن الآداب أكمل شقيدف جولته بتفقد لجان كلية التربية حيث استقبله الدكتور مدحت صالح عميد الكلية والذى أشار أن ٢١٧٧ طالب وطالبة يؤدون إمتحانات اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية بجميع الشعب للفرقتين الثالثة والرابعه

وأشار الدكتور مدحت صالح أنه مع بداية الأسبوع الثالث للامتحانات تم تصحيح ٣٨ ألف ورقة امتحانية الإلكتروني بوحده القياس والتقويم لكليه التربيه.

ثم توجه شقيدف لتفقد لجان كلية الصيدلة وكان فى استقباله الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية والذى أكد أن طلاب الفرقة الخامسة والثالثة يؤدون الإمتحانات اليوم على فترتين صباحية ومسائية.

كما أوضحت الدكتورة غادة حداد مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية أنه تم الإنتهاء من تصحيح ٨١٨٥ ورقة لـ٩٤ مقررا.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد لجان كلية الطب البيطري حيث يؤدي ٢٩٨ طالب وطالبة الإمتحانات بالفرقة الثالثة، الرابعة والخامسة.

وبكلية الطب رافقت الدكتورة منى غالى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف بتفقد لجان الفرثة الثالثة والأولى حيث يؤدي ٧٩٣ طالب وطالبة الامتحانات.

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