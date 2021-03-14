348 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 382 ألفًا و407 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 372 ألفًا و703 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.567 حالة منذ بداية الجائحة.