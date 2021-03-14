تجليس الأنبا أكسيوس على إيبارشية عين شمس.. 17 مارس

أعلنت إيبارشية عين شمس والمطرية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إتمام مراسم تجليس الأنبا أكسيوس أسقفًا على الإيبارشية وذلك مساء الأربعاء الموافق 17 مارس الجاري.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن حفل الاستقبال والتجليس للأنبا أكسيوس سيكون مقتصرًا على الأساقفة والرهبان والكهنة دون حضور شعبي، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد تمم سيامة الأنبا أكسيوس أسقفًا على إيبارشية عين شمس والمطرية، وعدد الأساقفة لإيبارشيات المنيا، وعزبة النخل، وشرق أسيا وإفريقيا ورئيس لدير الأنبا بيشوي، وذلك الأحد الماضي بكاتدرائية "ميلاد المسيح "بالعاصمة الإدارية الجديدة.