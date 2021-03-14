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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تجليس الأنبا أكسيوس على إيبارشية عين شمس.. 17 مارس

الأحد 14/مارس/2021 - 12:11 م
الأنبا أكسيوس على
الأنبا أكسيوس على إيبارشية عين شمس
تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية عين شمس والمطرية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إتمام مراسم تجليس الأنبا أكسيوس أسقفًا على الإيبارشية وذلك مساء الأربعاء الموافق 17 مارس الجاري.

وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن حفل الاستقبال والتجليس للأنبا أكسيوس سيكون مقتصرًا على الأساقفة والرهبان والكهنة دون حضور شعبي، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد تمم سيامة الأنبا أكسيوس أسقفًا على إيبارشية عين شمس والمطرية، وعدد الأساقفة لإيبارشيات المنيا، وعزبة النخل، وشرق أسيا وإفريقيا ورئيس لدير الأنبا بيشوي، وذلك الأحد الماضي بكاتدرائية "ميلاد المسيح "بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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