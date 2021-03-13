الإحصاء: 1.7 مليار دولار فاتورة استيراد اللحوم فى 2020

واصلت واردات مصر من اللحوم المجمدة تراجعها خلال الأشهر القليلة الماضية، لتسجل 1.7 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 241.1 مليون دولار خلال عام.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات أبقار وجواميس حية بلغت 145.1 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 103.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 41.3 مليون دولار بنسبة 15% خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.