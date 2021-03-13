ارتفاع عدد المسافرين بالمطارات الأمريكية لأعلى مستوى منذ مارس 2020

قالت إدارة أمن وسائل النقل بالولايات المتحدة: إنها فحصت 1.375 مليون مسافر بالمطارات الأمريكية، أمس الجمعة، فيما يمثل أعلى عدد تم فحصه منذ 15 مارس 2020 مع بدء انتعاش حركة السفر الجوي بعد تراجعها نتيجة جائحة كورونا.وتسبب مرض "كوفيد-19" في إلحاق ضرر بالغ على الطلب على السفر الجوي حيث انخفض الطلب على شركات الطيران الأمريكية بنسبة 60 في المئة في 2020 وانخفض بنسبة 63 % في يناير.ولكن مع تزايد عدد الأمريكيين الذين يتم تطعيمهم بدأ الطلب والحجوزات سلفا في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك كانت الأعداد المسجلة أمس الجمعة منخفضة بنسبة 38 في المئة عن مستويات ما قبل "كوفيد-19".