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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للمياه»: بدء توقيع عقود تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:21 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
محمد إبراهيم
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عُقدت أمس الجمعيات العامة لـ7 شركات لمياه الشرب والصرف الصحي «مياه الشرب بالإسكندرية- الصرف الصحي بالإسكندرية- كفرالشيخ- الغربية- الدقهلية- الشرقية- الجيزة»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي حتى 30-6-2020.
وفي بيان لوزارة الاسكان، أوضح المهندس ممدوح رسلان، أن الجمعية العامة استعرضت جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، كما وافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهى في 30-6-2020 لتلك الشركات.
وأكد رسلان، أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، التي تمكن المواطن من متابعة وترشيد استهلاكه، والتغلب على أي مشكلات تتعلق بأخطاء القراءات، مما يضمن أن يحاسب المواطن على استهلاكه الفعلي، مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، وسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة تكثيف المجهود الذي تبذله الشركات في ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على مواردنا المائية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى مشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، التي تشمل في مرحلتها الحالية تطوير 51 مركزًا خلال العام الحالي، وتنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها المختلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ24 مركزًا.
وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن الشركات التابعة للشركة القابضة، بدأت توقيع عقود الاتفاقات وبروتوكولات التعاون لتنفيذ المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحقيق سبل الحياة الكريمة للقرى الأكثر احتياجًا.
وشدد رئيس الشركة القابضة، على جودة مياه الشرب المنتجة ومراجعة العينات بدءًا من مآخذ المحطات ومراحل الإنتاج المختلفة حتى وصولها للمواطنين، مؤكدًا أهمية وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقًا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة، التى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على جهودهم المتواصلة، والعمل على مدار الساعة أثناء الفترة الماضية لمواجهة موسم الأمطار والنوَّات التى تعرضت لها أغلب المحافظات لاسيما محافظة الإسكندرية.

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