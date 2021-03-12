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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

حقيقة اصطدام «كويكب» بالأرض في 21 مارس

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:21 ص
اصطدام كويكب بالأرض
اصطدام كويكب بالأرض
وكالات
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يتوقع أن يمرّ الأحد 21 مارس الحالي، على بعد حوالى مليوني كيلومتر من الأرض، كويكب سيكون الأكبر يقترب منها سنة 2021 من دون خطر الاصطدام بها، لكنّ هذا الحدث الفلكي سيتيح للعلماء درس هذا الجرم السماوي مِن كثب.

ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2001 ف أو 32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، اي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض، وفقًا لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وطمأنت الوكالة إلى أنْ "خطر اصطدام" الكويكب بكوكب الأرض غير قائم، إذ أنه عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

لكنّه مع ذلك يبقى قريبًا بدرجة تكفي لتصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطرًا"، وفقًا للفئات الرسمية.

واكتُشِف هذا الكويكب في مارس 2001، ورُصِد مساره منذ ذلك الحين.

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