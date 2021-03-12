خالد عليش ومراد مكرم ينضمان لـ«أحسن أب»

انضم الإعلامي والممثل خالد عليش إلى أبطال وصناع مسلسل "أحسن أب"، والذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، ومن المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وقالت مصادر لـ"الدستور" إن المسلسل الذي يخرجه معتز التوني انضمت له مؤخرا الفنانة هاجر أحمد التي شاركت مؤخرا في مسلسل "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب، والتي تلعب دور البطولة أمام علي ربيع، كما تم الإعلان عن ضم الفنانين سامي مغاوري وندا العراقية، والفنانة جيهان خليل وأحمد فتحي وأحمد جمال سعيد وآخرين.وكان المسلسل يحمل اسم "الأب المثالي"، ولكن قررت الشركة المنتجة للعمل، بالتعاون مع المؤلف وصناع المسلسل والمخرج، تغييره بشكل نهائى، بينما كان قد تم الكشف عن البوستر النهائي للعمل والذي ظهر فيه علي ربيع بصحبة أحد الأطفال.