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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يعلن الحداد العام 3 أيام في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي

الخميس 11/مارس/2021 - 05:41 م
محمد عبدالله فرماجو
محمد عبدالله فرماجو
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أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو الحداد في البلاد، اليوم الخميس، وتنكيس الأعلام 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال قدمت العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والأمة الصومالية في وفاة الرئيس الأسبق والذي وافته المنية مساء أمس في العاصمة الكينية نيروبي.

كان الرئيس علي مهدي محمد أول رئيس صومالي مؤقت تقلد المنصب بعد سقوط الحكومة المركزية عام 1991، كما أنه كان أصغر عضو برلماني في عام 1969.

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