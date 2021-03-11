نور عبد السلام: أشكر «سينرجي» على منحي فرصة الظهور من خلال «لؤلؤ»

قالت المطربة الشابة نور عبد السلام، والشهيرة بـ«داليدا»، والتي قدمت الأداء الصوتي لمى عمر في مسلسل «لؤلؤ»، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن أعمالها الفنية في الفترة القادمة بعد نجاح مسلسل "لؤلؤ"، إنها سعيدة بنجاح لؤلؤ والضجة التي حدثت حول شخصيتها ورغبة الجمهور فى معرفتها.وشكرت نور شركة سينرجي والشركة المتحدة على منحها هذه الفرصة وأضافت أنها تهتم حاليا بتقديم أغاني تدعم المرأة، وكذلك لجيل التكنولوجيا لكن تكون لها هدف.وأكدت أنها استقرت على اسم نور عبد السلام ليكون الاسم الفني لها بدلا من داليدا.«لؤلؤ» من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتحت إشراف المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته كل من أدوارد، وهدير عبدالناصر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وآخرون.وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» خلال 45 حلقة حول مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر، وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية، وتنطلق القصة من لحظة عودة« لؤلؤ» الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية.