7693 إصابة بكورونا فى الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 7693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و169 ألفًا و694 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفًا و359 حالة.كما أشارت الجامعة إلى أن 347 ألفًا و170 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين حتى الآن.