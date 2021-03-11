أستراليا تضع قائمة بالتكنولوجيات الناشئة الخاضعة لقيود على التعاون البحثي الأجنبي

تستعد أستراليا لتدقيق عمليات التعاون البحثي الأجنبي بشأن التكنولوجيا الناشئة.وذكر موقع "يو إس نيوز" الأمريكي اليوم الخميس أن أستراليا ستضع قائمة بالتكنولوجيات الهامة والناشئة التي تخضع لقيود على التعاون البحثي الأجنبي.ونوه الموقع الأمريكي إلى أن الوكالات الأمنية في أستراليا دققت بالفعل التعاون الدولي في التقنيات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج الذي تقوم به الجامعات، ولكن مكتب رئيس الوزراء والشؤون الداخلية سيضع قائمة تتضمن التقنيات الناشئة الأخرى التي تمثل خطرًا اقتصاديًا.وقال المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بورغيس - في حديث إلى لجنة المخابرات والأمن ببرلمان بلاده - إن "الظروف العالمية تقودنا في هذا الاتجاه.. لكن هذا لا يعني القول إننا نريد أن نصبح أمة حمائية بالكامل".الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اعتمدت قانونًا لتحديد وتقييد مشاركة التقنيات الحرجة والناشئة مع الصين في عام 2018.