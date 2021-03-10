نجاتي: تمثيل أعضاء التنسيقية في اللجان النوعية تكليف جديد للشباب

قال أكمل نجاتى، أمين سر لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك عدد من المقترحات التى سيتم العمل عليها داخل اللجنة وسيتم عرضها في الاجتماعات المقبلة، لافتًا إلى أن الجلسة الإجرائية التي عقدت تناولت تشكيل اللجان النوعية وانتخابها، مشيدًا باختيار عدد من أعضاء التنسيقية فى اللجان النوعية.وأكد نجاتي، لـ"الدستور"، أن تمثيل عدد من أعضاء التنسيقية في اللجان النوعية ثقة واعتزاز وتكليف جديد لشباب التنسيقية وثقة لوجودهم، لما أثبتوه من قدرات ومهارات تؤهلهم لذلك مضيفًا أنه سيقدم عدد من الاقتراحات والدراسات داخل اللجنة تتعلق بالتنمية الاقتصادية وإثراء الحياة الاقتصادية، خاصة أن اللجنة على رأسها أحد القامات الاقتصادية المهمة وهو هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، لافتًا إلى أن هناك اهتمام كبير بالدراسات الخاصة للمشروعات المؤثرة على الاقتصاد أو التي تساعد في جذب الاستثمار لخلق مناخ جيد للاستثمار وحل مشاكل القوانين الضريبية المتلاحقة بالحوار المجتمعي الذي سيجرى فتحه حول آليات تسجيل العقار.أشار إلى أنه سيتم مناقشة قانون الضرائب العقارية دون أعباء إضافية على المواطن المصري كما أوصى رئيس الجمهورية بإجراء حوار مجتمعي نحو ذلك، وغيرها من القوانين التي تمثل أهمية، خاصة أن هناك تنوع كبير جدًا ولدينا إطار لائحي وقانون منظم وسنقدم مقترحات ودراسات نواب مجلس الشيوخ عن طريق اللجان النوعية أو الإحالات التي تأتي من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.