فيديو يكشف تفاصيل جديدة في واقعة القبض على دجالة بورسعيد

حصلت "الدستور" على فيديو يوثق ساعات رعب عاشها سكان عمارة سكنية في مدينة الحرية في بورسعيد، بسبب اشتعال شقة سكنية، على يد دجالة ادعت أن الفتاة المقيمة في الشقة "يلبسها جان".وتمكن الجيران من تصويرها وهي تمارس جلسة سحر وشعوذة على فتاة وتضع علامات على وجهها، لاستعطاف الجن والخروج من جسدها حسبما قالت، وبعدها طلبت منهم إطفاء الأنوار لأن الجان لا يأتي في النور، وأخذت تتلو الكلمات والتعاويذ والأدعية، قائلة لهم "أنا بحبك جدا جدا، ولما تطلبوني تلاقوني ولما أطلبكم هلاقيكم" طالبة من الجان ترك الفتاة وأنها سوف تفعل كل ما يريدون.وقال أحد الشهود على الواقعة كنت أجلس مع أشخاص آخرين، لأنها طلبت وجود 7 أشخاص فقط في الشقة، واطفأت جميع أنوار الشقة إلا الحمام، وعندما بدأت في عملها أحسسنا بوجود أشخاص معنا في الشقة وارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ، حتى إنني بدأت أشاهد شخص يقف خلف ستارة كانت موجودة في الحمام، وعندما قلت للدجالة أنه يوجد شخص يقف في الحمام قالت لي "متبصش عليهم عشان متتعبش" واكتشفنا فيما بعد أنه أحد الأشخاص قد حضر معها واختبأ في دورة المياه لذلك سلمناها للشرطة.وتم تقديم الفيديوهات إلى قسم النزهة في بورسعيد، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على السيدة الغامضة، وتبين أنها دجالة استعانت بأشخاص من المنطقة لزرع الوهم في عقول سكان المنطقة بغرض النصب والاستيلاء على أموالهم.وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة بورسعيد أمرت بحبس المتهمة واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.