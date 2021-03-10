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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب سابق بالعدالة والتنمية: دعم تركيا للإخوان جعلها معزولة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:24 م
إخوان
إخوان
أمينة ذكى
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قال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية"هالوك "خلوق" أوزدالجا" لموقع (أحوال تركية) في تدوينة صوتية، إن طريق تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي غير ممهد بسبب التدهور المستمر للحرية وحقوق الإنسان في البلاد.

واضاف: "تتطلب عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي حماية القيم العالمية، مثل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأخرى، وهو أمر تفتقده تركيا الآن".

وقال أوزدالجا إن وضع حقوق الإنسان في تركيا ينعكس في التقارير الصادرة عن منظمة الرقابة الدولية فريدوم هاوس، والتي صنفت البلاد على أنها "غير حرة"، مما يجعلها إلى جانب الدول الأقل نموًا في العالم، حيث نشرت منظمة فريدوم هاوس تقريرها السنوي لعام 2021 الأسبوع الماضي.

وأشار أوزدالجا إلى إن حزب العدالة والتنمية قد انحاز إلى جانب واحد في نزاعات عسكرية مختلفة على أساس الانتماء الإيديولوجي للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى، مما ترك تركيا معزولة عن جميع جيرانها تقريبًا، وينطبق الشيء نفسه على الاقتصاد، حيث إن الإدارة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان مدفوعة أيديولوجيًا وتركت الاقتصاد في حالة يرثى لها.

وأكد أوزدالجا أنه لا يمكن لأي دولة أن تستمر في الاعلان برغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو بدون ديمقراطية وحرية واحترام لحقوق الإنسان.

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