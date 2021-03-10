إخلاء سبيل متهم نشر أخبارًا كاذبة على الإنترنت

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على الإنترنت.وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لترويج أخبار من شأنها تكدير السلم العام، ومشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في تحقيق أهدافها.