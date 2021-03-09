ياسمين علي: أرفض تقديم أدوار التلامس أو العنف (فيديو)

تحدثت الفنانة ياسمين علي، خلال تكريمها في ندوة بـ"الدستور"، عن العديد من كواليس مشوارها الفني، سواء في الغناء منذ سنوات بالإضافة إلى احترافها التمثيل وقدمت عدة أدوار مميزة ومختلفة.وعن شروطها في التمثيل؛ قالت: "شروطي في التمثيل أن الدور أو العمل اللي أقدمهم ميضرش حد والحاجة اللي مش عاجباني بتواصل مع المخرج لتعديلها رفضها خلاص، والحاجات دي زي لو فيه لمس أو حاجة برفض".وأضافت: "أن الاهواء الشخصية لا تحكم اختيار أوارها أو الأعمال التي ستشارك فيها كممثلة بل الدور والشخصية فقط ولا تحب المشاركة في أعمال بها مناظر دم وذبح أو عنف وذلك من أجل الأطفال لأنهم سيحاولون تقليد ذلك".وشاركت ياسمين علي مؤخرًا في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف الذي عرض في سباق رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة جدًا وناقش فكرة جديدة ومختلفة.