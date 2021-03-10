سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 10-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم





كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية، مواصلة سعر الدرهم الإماراتي ارتفاعه اليوم خلال فترة التداولات الصباحية ليسجل للشراء في بنك الإسكندرية عند مستوى 4.29 جنيه وللبيع 4.25 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، كما ارتفع الدرهم اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.25 جنيه، أما في بنك المشرق فسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24 جنيه.

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كما حققت مستويات سعر العملة العملة الامارتية خلال حركة التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، استقرارًا ليسجل في البنك الأهلي الكويتي للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.17 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدرهم أمام الجنيه عند 4.28 جنيه للشراء وللبيع 4.20 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر العملة الإماراتية للشراء عند مستوى 4.29 جنيه وللبيع 4.26 جنيه.

يرصد "الدستور" سعر الدرهم الإمارتي أمام الجنيه المصري خلال حركة تداولات سوق العملات الخليجية، اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021، إذ بلغ متوسط العملة الإماراتية محليًا للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26 جنيه، وذلك وفقًا لأحدث التداولات.وفى التقرير التالي نستعرض أسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفى، سعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقًا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية.حقق سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم ارتفاعًا أمام نظيره الجنيه، ليسجل للشراء في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.29 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26 جنيه، وفي بنك مصر والذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في مصر فبلغ سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، كما ارتفع سعر الدرهم اليوم في بنك عوده ليسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.242 جنيه.