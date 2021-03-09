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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات الأخرى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:22 م
آذان الفجر
آذان الفجر
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد بدء شهر رمضان المبارك يزيد البحث عبر المنصات الإلكتروني عن موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات الأخرى للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الصيام لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد آذان الفجر والمغرب و مواقيت الصلاة في المحافظات 

موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة 2021


يرغب الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم العربي والإسلامي حاليا في صيام التطوع بشهري رجب وشعبان حيث يؤذن الفجر في القاهرة في تمام الساعة الرابعة و سبع وأربعين دقيقة بينما يؤذن الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة وواحد وخمسين دقيقة فيما يؤذن للصلاة الفجر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة الرابعة و ثلاثة وأربعين دقيقة بينما يؤذن لصلاة الفجر في محافظة أسوان الساعة الرابعة و ثلاثة وأربعين و يؤذن لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ الساعة الرابعة و ست وثلاثون دقيقة و يؤذن لصلاة الفجر في مدينة طنطا الساعة الرابعة وخمسين دقيقة فيما يؤذن لصلاة الفجر في مدينة المنصورة الساعة الرابعة و ثمانية وأربعين دقيقة


مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات 


يبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة بالقاهرة و باقي محافظات الجمهورية لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها يؤذن لصلاة الفجر في القاهرة الساعة الرابعة و سبع وأربعين دقيقة فيما يؤذن لصلاة الظهر الساعة الثانية عشر و أربع دقائق وصلاة العصر في الساعة الثالثة وست وعشرون دقيقة بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة الخامسة وست وخمسين دقيقة و يؤذن لصلاة العشاء الساعة تمام الساعة السابعة و ثلاث عشر دقيقة فيما يؤذن للصلاة الفجر في مدينة الإسكندرية الرابعة و واحد وخمسين دقيقة فيما يؤذن لصلاة الظهر الساعة الثانية عشر و أحد عشر دقيقة و يؤذن لصلاة العصر الساعة الثالثة و اثنين وثلاثين دقيقة وصلاة المغرب الساعة السادسة و ثلاث دقائق و صلاة العشاء الساعة 7 وواحد وعشرين دقيقة

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صلاة الفجر في العواصم العربية 


يتحرى الكثير من المسلمين ليلة الإسراء والمعراج حيث يرغب الكثير في صيام نهارها وقيام ليلها لذا ذاد البحث عن موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات الأخرى والعواصم العربية حيث يؤذن الفجر في مكة المكرمة الساعة الخامسة و ست عشر دقيقة و يؤذن الفجر في المدينة المنورة الساعة الخامسة و خمس عشر دقيقة و يؤذن الفجر في مدينة الرياض الساعة الرابعة و سبع وأربعين دقيقة و يؤذن لصلاة الفجر في مدينة عمان الأردنية الساعة الرابعة واثنين وثلاثين دقيقة

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