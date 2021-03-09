إخماد حريق مخلفات داخل مبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على حريق مخلفات داخل مبنى تحت الإنشاء في منطقة القاهرة الجديدة دون اصابات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق مخلفات بالطابق الأخير من مبنى تحت الانشاء وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.