إخماد حريق مخلفات داخل مبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

إخماد حريق مخلفات داخل مبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:08 م
هدير مصطفيطباعة
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على حريق مخلفات داخل مبنى تحت الإنشاء في منطقة القاهرة الجديدة دون اصابات.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق مخلفات بالطابق الأخير من مبنى تحت الانشاء وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق مخلفات بالطابق الأخير من مبنى تحت الانشاء وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.