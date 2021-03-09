المغرب: ضبط طنين و286 كجم من مخدر الحشيش

ضبطت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة (تطوان) طنين و286 كيلو جراما من مخدر الحشيش.وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط شخص من ذوي السوابق الجنائية في قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية على متن سيارة بداخلها طنان و286 كيلوجراما من مخدر الحشيش.وأضاف البيان أنه تم التحفظ على المشتبه به تحت الحراسة، انتظارا لنتائج التحريات التى تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا ضبط جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.