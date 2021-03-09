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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستمع لشهادة طبيبة في «تحرش طفلة المعادي»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:34 م
متحرش طفلة المعادي
متحرش طفلة المعادي
نجلاء رفاعي
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تستمع نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال طبيبة معمل التحاليل التي أنهت تحرش شخص بطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي.

وتستمع النيابة إلى أقوال الفتاة التي كانت معها، وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، وإعداد تقرير حول ما جاء بها وتفريغها.

وتبين أن المكان الذي خرجت منه سيدتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.

وكشفت التحقيقات الأولية التى تجريها جهات التحقيق والأجهزة الأمنية عن أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع.

ويقوم فريق من مباحث الإنترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها، وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.

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