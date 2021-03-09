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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي في قاعة الباب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:17 ص
الدكتورة زينب عبدالعزيز
الدكتورة زينب عبدالعزيز
آلاء حسن
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا استيعاديا للفنانة الدكتورة زينب عبدالعزيز سيضم أيضا أعمالا تُعرض للمرة الأولى احتفاءا بقيمتها وإسهاماتها العديدة في الأدب والترجمة والفن التشكيلي، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة الباب بساحة الأوبرا.

بهذه المناسبة؛ صرح الدكتور خالد سرور: نرتحل مع أعمال الفنانة القديرة زينب عبدالعزيز إلى عالم مفعم بالجمال يمتلك سحر الجغرافيا والرومانسية حيث الكتل والأسطح المفعمة بتماهياتها اللونية المبهجة.. إطلالة مميزة للفنانة من خلال قاعة الباب تتعدى مجرد مشاهدة إلى أبعد من الخيال الذي تستشعر به عبر ثراء التشكيلات ورقتها وكأنها كرنفالًا للطبيعة الخلابة وقد شُحنت بتفاصيل تكشف رهافة الحس وعبقرية الموهبة".

الدكتورة زينب عبدالعزيز.. من مواليد الإسكندرية في 19 يناير1935، أستاذ الحضارة الفرنسية وصاحبة أول ترجمة للقرآن الكريم معتمدة للفرنسية من الازهر، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة 1962، ماجستير في الحضارة وتاريخ الفن عن "يوميات أوجين ديلاكروا" 1967، ثم دكتوراه في الحضارة وتاريخ الفن عن "النزعة الإنسانية عند فان جوخ" 1974 كلية الآداب جامعة القاهرة، تدرجت في العديد من الوظائف الأكاديمية وحظيت بعضوية كثير من اللجان والمجالس والاتحادات العلمية، عضو مؤسس لنقابة الفنانين التشكيليين، أثرت المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات الخالدة كما أسهمت بالعديد من المؤلفات والمقالات في الحضارة وتاريخ الفن.

بدأت دراسة الفن منذ سن العاشرة مع الفنان لطفي الطنبولي وتساهم في الحركة الفنية منذ عام 1955، أقامت 50 معرضا فرديا فضلا عن المعارض الجماعية في مصر والخارج من 1955 إلى 2002، اسمها مدرج في الموسوعات العالمية كأستاذة جامعية وباحثة وكفنانة تشكيلية، وتقتني أعمالها كثير من الوزارات والفنادق ومجموعات خاصة بمصر والخارج.

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