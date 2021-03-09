مقاتلات روسية تشن 190 غارة جوية خلال 72 ساعة في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن القوات الروسية شنت أكثر من 190 غارة جوية خلال الـ 72 الساعة الماضية، استهدفت خلالها مناطق متفرقة من البادية، طالت كهوف ومغر يتحصن بها تنظيم "داعش" بالإضافة لطرق وعرة وآليات.وتهدف الطائرات الروسية لشل حركة التنظيم واستهداف خطوطه الخلفية أيضًا بالإضافة لتكبيده خسائر بشرية ومادية.وأشار إلى أن الغارات الروسية أسفرت عن مقتل 31 من عناصر التنظيم ودمرت آليات ومغر وكهوف، حيث قتلت في اليوم الأول 11 من عناصر تنظيم داعش بعد شنها 60 غارة جوية على بادية حماة الشرقية محيط الرهجان وآثريا ومثلث حلب-حماة-الرقة وبادية تدمر بريف حمص الشرقي، فيما قتلت في اليوم الثاني 12 من التنظيم بعد تنفيذها لأكثر من 85 غارات على بادية السخنة والحدود الإدارية بين دير الزور وحمص بالإضافة لمحيط آثريا شرقي حماة، كما قتلت في الساعات الأخيرة 8 من تنظيم داعش عقب تنفيذها لنحو 45 غارة جوية استهدفت خلالها منطقة جبل البشري ومحيطه عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة بالإضافة لمثلث حلب-حماة-الرقة وبادية السخنة.ولفت المرصد السوري إلى أن تعداد قتلى التنظيم قد يكون أكبر من ذلك بكثير نتيجة استهداف كهوف ومغر يتحصن فيها التنظيم الإرهابي.