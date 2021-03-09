ارتفاع الصادرات الألمانية في يناير بفضل تجارة قوية مع الصين

ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يناير، مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4% في ديسمبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء.كانت القراءة السابقة لديسمبر أقل من ذلك.وانخفضت الواردات 4.7% بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضا.توقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات 1.2% وهبوط الواردات 0.5%، وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا.