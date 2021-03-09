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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الصادرات الألمانية في يناير بفضل تجارة قوية مع الصين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:54 ص
الصادرات الألمانية
الصادرات الألمانية
وكالات
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ارتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع في يناير، مدعومة بتجارة قوية مع الصين في استهلال إيجابي للعام بالنسبة للمصنعين بأكبر اقتصاد أوروبي.

وزادت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 1.4% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة 0.4% في ديسمبر، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء.

كانت القراءة السابقة لديسمبر أقل من ذلك.

وانخفضت الواردات 4.7% بعد استقرارها في الشهر السابق، وليس صعودها كما في التقرير السابق أيضا.

توقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض الصادرات 1.2% وهبوط الواردات 0.5%، وفاق نمو صادرات يناير حتى أشد التوقعات تفاؤلا.

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