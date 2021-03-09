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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 1877 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:02 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1877 لتصل إلى مستوى 2130477 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561، وفي 7 مارس 2734.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 319 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 190923 شخصا، بنسبة فتك 8.96%، ما يمثل أحد أعلى مستويات في العالم.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 4 مارس إلى 822 حالة، وفي 5 مارس 712، وفي 6 مارس 779 شخصان وفي 7 مارس 247.

وتشهد مؤشرات فيروس كورونا في كثير من الدول، بينها المكسيك، تراجعا ملموسا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وبحسب معطيات وكالة "رويترز"، أعطت السلطات الصحية المكسيكية حتى أمس السبت حوالي 2.7 مليون جرعة من اللقاحات، ما يغطي نحو 1.1% من سكان البلاد.

ومع ذلك أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

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