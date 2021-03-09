تورم الغدد اللعابية.. أثر جانبى لكورونا

حذرت دراسة جديدة من أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تورم الغدد اللعابية في الفم.ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد درس الباحثون 122 مريضا في إيطاليا أصيبوا بالفيروس ودخلوا المستشفى بين 23 يوليو و7 سبتمبر 2020.ووجدت مواعيد المتابعة على مدى ثلاثة أشهر أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مرضى يعانون من شكل من أشكال مشاكل الوجه أو الفم نتيجة للعدوى.وكان الأكثر شيوعًا هو تورم الغدد اللعابية، المعروف باسم ectasia، والذي أثر على 43 في المائة من المرضى، وتتمثل فى صنع الغدد اللعابية للمساعدة في المضغ والبلع.ويقول العلماء الإيطاليون "على الرغم من أن هذا الخلاف يحتاج إلى دليل رسمي، إلا أنه يتناسب تمامًا مع النتائج التي توصلوا إليها".وقام الأطباء بتقييم المرضى بحثًا عن علامات الأعراض الفموية، بما في ذلك ضعف عضلات المضغ، والقرح، وجفاف الفم، وتغير الطعم أو الرائحة، والغدد اللعابية غير الطبيعية.ويعتقد العلماء أن الغدد اللعابية، قد تكون موقعًا يستخدمه فيروس كورونا لغزو الجسم، الأمر الذى يزيد من فرص الإصابة بالفيروس.