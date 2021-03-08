اتفاق ربط كهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان بـ 900 مليون دولار

وقعت قبرص واليونان وإسرائيل اليوم الاثنين، اتفاقا مبدئيا لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء، والذي سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة حوالي 900 مليون دولار ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن المشروع سيوفر مصدر كهرباء احتياطيا في أوقات الطوارئ، وكان شتاينتز يتحدث من نيقوسيا التي زارها لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيريه اليونانيوالقبرصي.وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس إن المشروع "خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة، وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل".وأفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن قدرة الكابل ستكون بين ألف وألفي ميجاوات ويُتوقع إتمامه في 2024.