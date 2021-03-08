دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

أعلنت حكومة دبي بالإمارات، اليوم الإثنين، إغلاق 47 منشأة سياحية وترفيهية، وإصدار 274 مخالفة لمنشآت سياحية خلال شهرين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن نسبة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بلغت 89%.وقالت الدائرة، في بيان اليوم، إنها تتعاون مع مختلف الجهات لضمان التزام المنشآت بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المطبقة في الإمارة، وتفرض عقوبات بحق المخالفين، وتتنوع العقوبات من المخالفات والغرامات، إلى الإنذار النهائي وإيقاف التصاريح وإغلاق المنشأة.وذكرت أنها كثفت الجولات التفتيشية، للتأكد من امتثال المعنيين بقطاع السياحة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والمعايير الدولية، إذ أجرت 10 آلاف جولة تفتيشية، للمنشآت الفندقية والمرافق الترفيهية منذ بداية العام.